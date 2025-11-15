Росатом предложил использовать профчемпионаты для демонстрации оборудования

По ее словам, участники подобных соревнований нередко возвращаются в свои организации и создают новые разработки, которые затем внедряются в учебный процесс. В компании уже есть пример такой работы. Ранее бывшие участники чемпионата разработали мехатронную станцию, которая заменила зарубежный аналог. Сейчас это оборудование применяется в учебных программах.

На сессии также отметили, что чемпионат «Хайтек» помогает проверять новые компетенции и методики решения технологических задач, что важно для промышленного развития регионов.