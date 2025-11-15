Росатом предложил использовать профчемпионаты для демонстрации оборудования

Опубликовано 15 ноября 2025, 15:021 мин.
Росатом предложил использовать профчемпионаты для демонстрации оборудованияОтечественные разработки могут заменить импортные аналоги
Заместитель генерального директора Росатома по персоналу Татьяна Терентьева в рамках сессии «Хайтек: ключевая роль человека в технологическом лидерстве» заявила, что чемпионаты профессионального мастерства могут стать местом демонстрации отечественного оборудования, используемого в обучении.
© Ferra.ru
По ее словам, участники подобных соревнований нередко возвращаются в свои организации и создают новые разработки, которые затем внедряются в учебный процесс. В компании уже есть пример такой работы. Ранее бывшие участники чемпионата разработали мехатронную станцию, которая заменила зарубежный аналог. Сейчас это оборудование применяется в учебных программах.
На сессии также отметили, что чемпионат «Хайтек» помогает проверять новые компетенции и методики решения технологических задач, что важно для промышленного развития регионов.