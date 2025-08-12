ИИ от МФТИ поможет безопасно строить в сейсмоопасных зонах

Как пояснил аспирант МФТИ Андрей Станкевич, система обрабатывает данные с датчиков, регистрирующих отклик геологической среды. На выходе алгоритм выдаёт параметры, позволяющие определить границы пластов, выявить неоднородности и выбрать безопасные места для строительства фундаментов.

Технология основана на анализе упругих волн, проникающих на глубину десятков километров. По характеру их отражения от различных пород система строит трёхмерную модель подземных структур.

Разработка может применяться на Дальнем Востоке, Кавказе и в районах вечной мерзлоты. Она поможет снизить риски разрушений при землетрясениях и других геологических процессах.