ИИ от МФТИ предскажет ураган для отдельного двора

Технология использует метод даунскейлинга, преобразуя общий городской прогноз в точные данные для конкретных улиц. Алгоритм анализирует информацию с камер, метеостанций и различных датчиков, учитывая локальные особенности — «тепловые ловушки» и «уличные каньоны», формируемые городской застройкой.

Разработка поможет коммунальным и аварийным службам заблаговременно готовиться к чрезвычайным ситуациям. Традиционные системы обычно прогнозируют средние значения для явлений для ежедневных предсказаний. При этом новая платформа специализируется именно на экстремальных и редких событиях, способных вызывать серьезные последствия.