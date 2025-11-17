В России
Опубликовано 17 ноября 2025, 22:44
1 мин.

ИИ от МФТИ предскажет ураган для отдельного двора

Система учитывает особенности городского микроклимата
Специалисты Института искусственного интеллекта МФТИ разработали платформу на базе ИИ для прогнозирования экстремальных погодных явлений с детализацией до уровня отдельных домов. Система сосредоточена на предсказании редких, но опасных событий, таких как ураганы, шквальный ветер и ливни.
Технология использует метод даунскейлинга, преобразуя общий городской прогноз в точные данные для конкретных улиц. Алгоритм анализирует информацию с камер, метеостанций и различных датчиков, учитывая локальные особенности — «тепловые ловушки» и «уличные каньоны», формируемые городской застройкой.

Разработка поможет коммунальным и аварийным службам заблаговременно готовиться к чрезвычайным ситуациям. Традиционные системы обычно прогнозируют средние значения для явлений для ежедневных предсказаний. При этом новая платформа специализируется именно на экстремальных и редких событиях, способных вызывать серьезные последствия.