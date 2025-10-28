ИИ от новосибирских ученых научился распознавать рак и туберкулез

Одна из систем анализирует МРТ-изображения с помощью трехмерной модели компьютерного зрения. Алгоритм автоматически распознает четыре типа опухолей головного мозга: менингиому, невриному, глиобластому и астроцитому. Также система сегментирует различные компоненты опухоли, что важно для планирования операций.

Отмечается, что впервые используется комбинация трехмерной модели с усовершенствованными методами обработки МРТ-снимков. Другая разработка применяет нейросетевые алгоритмы для обнаружения признаков туберкулеза на рентгеновских изображениях.

По словам Люлько, исследования направлены на создание технологий скрининга серьезных заболеваний.