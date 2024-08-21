ИИ помог найти 700 человек в Новосибирской области

По словам Цукаря, внедрение технологий распознавания лиц и аналитики позволило значительно повысить эффективность работы правоохранительных органов. Камеры, работающие в режиме 360 градусов, также используются для мониторинга лесов, что позволяет оперативно обнаруживать и тушить пожары. Уже зарегистрировано 24 случая ликвидации природных возгораний.

В Мошковском районе активно тестируется система ИИ для борьбы с незаконной вырубкой леса. Система анализирует космоснимки и сопоставляет их с выданными разрешениями, что уже привело к выявлению фактов незаконной вырубки. Проект планируется распространить на всю область.