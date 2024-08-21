ИИ помог найти 700 человек в Новосибирской области

Опубликовано 21 августа 2024, 16:00
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ИИ помог найти 700 человек в Новосибирской областиПроект «Безопасный город» продемонстрировал успешные результаты
Искусственный интеллект (ИИ) сыграл ключевую роль в задержании около 700 человек, находившихся в федеральном розыске, в Новосибирской области. Из них 60 человек числились пропавшими без вести. Министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь сообщил об успехах проекта «Безопасный город», который стартовал в октябре 2023 года.
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По словам Цукаря, внедрение технологий распознавания лиц и аналитики позволило значительно повысить эффективность работы правоохранительных органов. Камеры, работающие в режиме 360 градусов, также используются для мониторинга лесов, что позволяет оперативно обнаруживать и тушить пожары. Уже зарегистрировано 24 случая ликвидации природных возгораний.
В Мошковском районе активно тестируется система ИИ для борьбы с незаконной вырубкой леса. Система анализирует космоснимки и сопоставляет их с выданными разрешениями, что уже привело к выявлению фактов незаконной вырубки. Проект планируется распространить на всю область.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева