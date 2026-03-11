ИИ помог найти более пяти тысяч человек в Новосибирске

Технология Find Face Multi разработана компанией «NtechLab», техническим партнером Госкорпорации Ростех. Алгоритмы анализируют видеопотоки с городских камер, установленных на улицах, площадях, транспортной инфраструктуре и в государственных учреждениях. К системе подключено более 1,2 тысяч камер.

Точность распознавания превышает 99,9%, а обработка данных занимает доли секунды. В 2025 году с помощью системы задержали почти 3 тысячи преступников, что на 60% больше, чем годом ранее. Также за год удалось найти более 130 детей.