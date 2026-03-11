ИИ помог найти более пяти тысяч человек в Новосибирске

Опубликовано 11 марта 2026, 22:231 мин.
ИИ помог найти более пяти тысяч человек в НовосибирскеТехнология Find Face Multi
В Новосибирской области за три года с помощью видеоаналитики на базе искусственного интеллекта (ИИ) нашли более 5 тысяч человек, находившихся в розыске. Система используется в составе комплекса «Безопасный город» и помогает обнаруживать как преступников, так и пропавших граждан.
Технология Find Face Multi разработана компанией «NtechLab», техническим партнером Госкорпорации Ростех. Алгоритмы анализируют видеопотоки с городских камер, установленных на улицах, площадях, транспортной инфраструктуре и в государственных учреждениях. К системе подключено более 1,2 тысяч камер.
Точность распознавания превышает 99,9%, а обработка данных занимает доли секунды. В 2025 году с помощью системы задержали почти 3 тысячи преступников, что на 60% больше, чем годом ранее. Также за год удалось найти более 130 детей.