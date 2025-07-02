ИИ помог найти пропавших детей в Новосибирской области

ИИ помог найти пропавших детей в Новосибирской областиСистема распознавания лиц показала эффективность более 99%
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Программа анализирует изображения с камер видеонаблюдения, сравнивая их с фотографией пропавшего ребенка. При обнаружении совпадения система автоматически оповещает правоохранительные органы. Как отмечают разработчики, точность распознавания превышает 99%.
По словам заместителя министра цифрового развития региона Антона Лошакова, поиск активируется только с согласия родителей. Для этого необходимо подать заявление через службу 112, затем загрузить фотографию ребенка в защищенный контур системы «Безопасный город».
Генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук подчеркнул, что решение может работать как самостоятельно, так и интегрироваться в существующие сервисы. Новосибирская область стала первым регионом России, где технология доказала свою эффективность на практике.