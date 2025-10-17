ИИ помог Россельхознадзору остановить распространение опасной продукции

По словам заместителя руководителя Россельхознадзора Светланы Алексеевой, внедрение искусственного интеллекта позволило значительно расширить возможности анализа данных. Обработка информации увеличилась в 3 тысячи раз по сравнению с традиционными методами, что позволило инспекторам оперативно выявлять потенциально опасные партии продукции.

Ранее проверка качества проводилась преимущественно на местах: инспекторы выезжали на предприятия и использовали информационные системы лишь для фиксации нарушений. Сейчас аналитические инструменты позволяют получать полную картину, отметила Алексеева.