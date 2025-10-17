ИИ помог Россельхознадзору остановить распространение опасной продукции

Опубликовано 17 октября 2025, 22:531 мин.
ИИ помог Россельхознадзору остановить распространение опасной продукции164 тысяч тонн
Россельхознадзор в рамках Всероссийского форума контрольных органов сообщил о результатах применения искусственного интеллекта для контроля качества продукции с начала 2024 года. С помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ) ведомство предотвратило распространение более 164 тысяч тонн небезопасной продукции.
© Ferra.ru
По словам заместителя руководителя Россельхознадзора Светланы Алексеевой, внедрение искусственного интеллекта позволило значительно расширить возможности анализа данных. Обработка информации увеличилась в 3 тысячи раз по сравнению с традиционными методами, что позволило инспекторам оперативно выявлять потенциально опасные партии продукции.
Ранее проверка качества проводилась преимущественно на местах: инспекторы выезжали на предприятия и использовали информационные системы лишь для фиксации нарушений. Сейчас аналитические инструменты позволяют получать полную картину, отметила Алексеева.