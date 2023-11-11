В России
20:11, 11 ноября 2023
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ИИ помог российским врачам более 11 миллионов раз

В выявлении патологий

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о внедрении искусственного интеллекта (ИИ) в работу рентгенологов столицы. С начала 2020 года ИИ помог проанализировать более 11 миллионов исследований, что существенно ускорило диагностику, пишет ТАСС со ссылкой на личный блог мэра столицы.

ИИ помог российским врачам более 11 миллионов раз

© Ferra.ru

Город стоит на пороге новой эры использования ИИ, отметил мэр, добавив, что уже в разработке и практическом внедрении комплексные сервисы ИИ, способные выявлять несколько патологий на одном снимке.

Более 50 сервисов на базе компьютерного зрения используются в работе лучевой службы, повышая эффективность и точность диагностики. Собянин также отметил, что тестируется новая модель автономного анализа двухмерных снимков, что изменит процесс описания снимков и сделает его более эффективным.

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