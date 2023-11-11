ИИ помог российским врачам более 11 миллионов раз

Город стоит на пороге новой эры использования ИИ, отметил мэр, добавив, что уже в разработке и практическом внедрении комплексные сервисы ИИ, способные выявлять несколько патологий на одном снимке.

Более 50 сервисов на базе компьютерного зрения используются в работе лучевой службы, повышая эффективность и точность диагностики. Собянин также отметил, что тестируется новая модель автономного анализа двухмерных снимков, что изменит процесс описания снимков и сделает его более эффективным.