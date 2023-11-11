ИИ помог российским врачам более 11 миллионов раз

ИИ помог российским врачам более 11 миллионов разВ выявлении патологий
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о внедрении искусственного интеллекта (ИИ) в работу рентгенологов столицы. С начала 2020 года ИИ помог проанализировать более 11 миллионов исследований, что существенно ускорило диагностику, пишет ТАСС со ссылкой на личный блог мэра столицы.
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Город стоит на пороге новой эры использования ИИ, отметил мэр, добавив, что уже в разработке и практическом внедрении комплексные сервисы ИИ, способные выявлять несколько патологий на одном снимке.
Более 50 сервисов на базе компьютерного зрения используются в работе лучевой службы, повышая эффективность и точность диагностики. Собянин также отметил, что тестируется новая модель автономного анализа двухмерных снимков, что изменит процесс описания снимков и сделает его более эффективным.