ИИ помог сократить незаконные вырубки леса в Югре

Опубликовано 19 июня 2026, 09:081 мин.
ИИ помог сократить незаконные вырубки леса в ЮгреТехнологии контролируют лесные нарушения
Технологии искусственного интеллекта (ИИ) позволили существенно уменьшить масштабы незаконной заготовки древесины в Югре. Как сообщил первый замдиректора департамента информационных технологий и цифрового развития Юрий Колесников, за пять лет объем нелегальной добычи леса сократился на 87,1%, а количество выявляемых нарушений уменьшилось на 73,5%. Потенциальный ущерб лесному фонду за этот период снизился на 123 млн рублей.
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Для контроля за лесами региона применяется система «Лесной контроль Югры». Она получает космические снимки, которые анализируют две модели искусственного интеллекта. Технология выявляет возможные незаконные рубки, сопоставляет данные с разрешительной документацией и передает подозрительные случаи природоохранным ведомствам для дальнейшей проверки.
Кроме того, в регионе работает комплекс «Лесохранитель», предназначенный для дистанционного мониторинга лесных территорий и автоматического обнаружения возгораний, отметил Колесников.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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