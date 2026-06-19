ИИ помог сократить незаконные вырубки леса в Югре

Для контроля за лесами региона применяется система «Лесной контроль Югры». Она получает космические снимки, которые анализируют две модели искусственного интеллекта. Технология выявляет возможные незаконные рубки, сопоставляет данные с разрешительной документацией и передает подозрительные случаи природоохранным ведомствам для дальнейшей проверки.

Кроме того, в регионе работает комплекс «Лесохранитель», предназначенный для дистанционного мониторинга лесных территорий и автоматического обнаружения возгораний, отметил Колесников.