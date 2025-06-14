ИИ помог студентам техникума повысить успеваемость на 20%

Часть студентов занималась в обычном формате, другая — с использованием платформы на основе искусственного интеллекта (ИИ) от компании «Инноцифра». Сервис анализировал успехи учащихся, выявлял слабые места и формировал персональные задания и теоретические материалы. По итогам эксперимента именно у тех, кто пользовался цифровым помощником, успеваемость выросла более чем на 20 процентов.

Для старта проекта преподаватели переработали учебные модули: разделили материалы, обновили формулировки и добавили новые темы, в частности по графическому дизайну. В процессе также корректировались автоматические задания и убирались повторы.