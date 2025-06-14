Опубликовано 14 июня 2025, 21:261 мин.
ИИ помог студентам техникума повысить успеваемость на 20%Нейросеть использовали будущие дизайнеры и верстальщики
В Московском техникуме креативных индустрий имени Л. Б. Красина завершился пилотный проект по применению нейросетей в образовательном процессе. Участие приняли 172 студента, обучающиеся по творческим и техническим направлениям. Среди них — будущие живописцы, дизайнеры и операторы верстки.
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Часть студентов занималась в обычном формате, другая — с использованием платформы на основе искусственного интеллекта (ИИ) от компании «Инноцифра». Сервис анализировал успехи учащихся, выявлял слабые места и формировал персональные задания и теоретические материалы. По итогам эксперимента именно у тех, кто пользовался цифровым помощником, успеваемость выросла более чем на 20 процентов.
Для старта проекта преподаватели переработали учебные модули: разделили материалы, обновили формулировки и добавили новые темы, в частности по графическому дизайну. В процессе также корректировались автоматические задания и убирались повторы.
Источник:Правительство Москвы
Автор:Ингела Воробьева
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