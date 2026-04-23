ИИ помог устранить 250 тысяч нарушений в Подмосковье

Опубликовано 23 апреля 2026, 19:55
ИИ помог устранить 250 тысяч нарушений в ПодмосковьеКонтроль сосулек, мусора, парковок и очередей на остановках
В первом квартале 2026 года искусственный интеллект (ИИ) в системе «Безопасный регион» помог обнаружить и устранить около 250 тысяч нарушений на улицах Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе областном министерстве государственного управления. ИИ работает в 12 проектах, отслеживая порядок в реальном времени.
Наибольшее число случаев связано с содержанием жилых домов. Зафиксировано и устранено свыше 142 тыс. эпизодов, включая скопления снега, наледь и сосульки. В рамках проекта «Чистая территория» выявлено 95,9 тыс. нарушений, среди них мусор, проблемы с освещением и неубранные дворы, отметили в пресс-службе.
Кроме того, ИИ зафиксировал около 7 тысяч случаев очередей на остановках, более 1,7 тысячи машин, припаркованных у контейнерных площадок, 996 случаев мусора на остановках и 562 эпизода несанкционированной торговли.