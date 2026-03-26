ИИ помог врачам Подмосковья оформить 316 тысяч назначений

Опубликовано 26 марта 2026, 22:391 мин.
ИИ помог врачам Подмосковья оформить 316 тысяч назначенийНейросеть проверяет совместимость препаратов
В пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья сообщили, что в медицинских учреждениях области запустили модуль поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта (ИИ). Нейросеть помогает оформлять лекарственные назначения. С момента внедрения система уже использована при создании более 316 тысяч рецептов.
При оформлении назначения модуль автоматически проверяет 15 основных показателей. ИИ анализирует взаимодействие между препаратами, их совместимость с возрастом и полом пациента, а также предупреждает о возможной передозировке или превышении сроков приема. Окончательное решение остается за врачом.
Система работает как при очном приеме, так и во время телемедицинских консультаций. Модуль особенно востребован в случаях, когда пациенту требуется продление или корректировка рецепта на льготный препарат.