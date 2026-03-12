ИИ помог выявить более 50 тысяч нарушений уборки во дворах Подмосковья

Опубликовано 12 марта 2026, 20:251 мин.
ИИ помог выявить более 50 тысяч нарушений уборки во дворах ПодмосковьяКонтроль чистоты и безопасности
В Московской области система видеонаблюдения с искусственным интеллектом (ИИ) помогла выявить более 50 тысяч нарушений содержания дворов с начала 2026 года. Всего в регионе установлено около 80 тысяч таких камер. Умные устройства контролируют состояние 8,1 тысячи дворов и почти 4 тысяч контейнерных площадок.
Нейросеть умеет распознавать 15 типов проблем. Чаще всего фиксируются переполненные баки, мусор, ямы на дорогах, граффити и неработающие фонари. В этом году к списку добавились снег и наледь на крышах многоквартирных домов. После обнаружения нарушения система автоматически ставит задачу коммунальщикам и затем проверяет, как выполнена уборка.
Как отметил губернатор Андрей Воробьев, такой подход позволяет решать проблемы до того, как на них подадут жалобы жители. С момента запуска проекта в 2023 году нейросеть помогла устранить уже около 370 тысяч нарушений.