ИИ помог выявить более 50 тысяч нарушений уборки во дворах Подмосковья

Нейросеть умеет распознавать 15 типов проблем. Чаще всего фиксируются переполненные баки, мусор, ямы на дорогах, граффити и неработающие фонари. В этом году к списку добавились снег и наледь на крышах многоквартирных домов. После обнаружения нарушения система автоматически ставит задачу коммунальщикам и затем проверяет, как выполнена уборка.

Как отметил губернатор Андрей Воробьев, такой подход позволяет решать проблемы до того, как на них подадут жалобы жители. С момента запуска проекта в 2023 году нейросеть помогла устранить уже около 370 тысяч нарушений.