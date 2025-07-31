ИИ-помощник на базе модели GigaChat показал 93% точности в диагностики заболеваний

Модель работала без доступа к готовым ответам. Сначала она получала базовую информацию о пациенте — возраст, пол и жалобы, затем последовательно запрашивала дополнительные данные: анализы, визуализацию и заключения специалистов. В среднем, чтобы поставить диагноз, системе требовалось три шага диалога.

ИИ-ассистент успешно распознал несколько редких заболеваний, таких как болезнь Уиппла и ацерулоплазминемия. Причём в одном случае диагноз был поставлен с первого запроса, в другом — после шести. В исследовании отмечено, что модель не только способна логически выстраивать гипотезы, но и отказываться от ложных предположений, если новые данные не подтверждают их.

У эксперимента был и неожиданный результат — эмоционально насыщенные истории пациентов усиливали внимание ИИ, делая его более точным. Разработчики считают, что технология может быть полезной не только в медицине, но и в обучении врачей, предлагая сложные сценарии для симуляции.

Проект реализован специалистами AIRI и СберМедИИ. Сейчас он проходит тестирование в приложении «СберЗдоровье», где уже совершено более 160 тысяч обращений.