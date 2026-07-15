ИИ-помощник от Сбера научился распознавать эмоции пользователя

Опубликовано 15 июля 2026, 17:191 мин.
ИИ-помощник от Сбера научился распознавать эмоции пользователяНовая модель работает с голосом без перевода в текст
Помощник на базе искусственного интеллекта (ИИ) ГигаЧат от Сбера получил обновление с моделью GigaChat Audio, которая умеет напрямую обрабатывать голосовые сообщения и аудиофайлы. Нейросеть анализирует интонацию, особенности речи и может определять эмоциональную окраску голоса пользователя.
© Ferra.ru
Модель способна работать с записями продолжительностью до трех часов, находить нужные фрагменты, выделять участников разговора, создавать краткие пересказы с таймкодами. Также ГигаЧат может сохранять важные факты из голосовых диалогов с возможностью просмотра и отключения памяти.
По внутренним тестам, GigaChat Audio получила 75% побед в Arena Hard Audio, а точность распознавания эмоций составила 80%. В открытый доступ также выпущены модели GigaChat3.1-Audio-10B и GigaAM Multilingual. Последняя поддерживает русский, английский, киргизский, казахский и узбекский языки и доступна в компактной и флагманской версиях.
Источник:Сбер
Автор:Ингела Воробьева
Теги: