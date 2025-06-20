ИИ-помощник Сбера станет соведущим шоу «Центральное телевидение» на НТВ

GigaChat впервые на российском телевидении выступит в роли полноценного соведущего, вместе с Вадимом Такменевым подбирая главные темы недели и помогая с визуальным оформлением студии и новостных сюжетов. В программе также появится специальная рубрика, демонстрирующая, как использовать ИИ-помощника в повседневной жизни.

Сбер применяет GigaChat как инструмент для более глубокого анализа и быстрого доступа к информации. По словам Андрея Белевцева, интеграция ИИ в программу — это новый этап развития отечественного ТВ, который сделает контент более увлекательным и позволит наладить диалог с аудиторией.

Генеральный директор НТВ Алексей Земский подчеркнул, что телеканал давно внедряет современные технологии — от AR и VR до нейросетей для обработки контента. Использование искусственного интеллекта в качестве соведущего и редакционного помощника ускорит производственные процессы и поможет оперативнее анализировать новости.