ИИ-помощника для 3D-печати изделий создадут в России

Опубликовано 18 октября 2024, 19:341 мин.
ИИ-помощника для 3D-печати изделий создадут в РоссииПроект позволит оптимизировать производство
Ученые Центра компетенций НТИ МГТУ им. Н. Э. Баумана совместно с коллегами из Дальневосточного федерального университета приступили к разработке интеллектуального помощника для трехмерной печати. Это первый в России ИИ-комплекс, который призван упростить работу операторов технологического оборудования и снизить материальные и временные затраты.
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По словам старшего преподавателя ДВФУ Александра Никитина, инженеры будут вводить в программу информацию о необходимом оборудовании, материалах и технических характеристиках детали. На основе этих данных интеллектуальный ассистент сформирует рекомендации по оптимизации настройки оборудования.
Если проект окажется успешным, ИИ-помощник может стать массовой технологией, применимой не только для металлов, но и для других материалов. IT-эксперт университета «Синергия» Алексей Ермаков отметил, что, освоив основные принципы работы с нейросетями и 3D-печатью, перенести опыт на другие задачи будет гораздо проще.
Источник:Известия
Автор:Ингела Воробьева
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