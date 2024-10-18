ИИ-помощника для 3D-печати изделий создадут в России

По словам старшего преподавателя ДВФУ Александра Никитина, инженеры будут вводить в программу информацию о необходимом оборудовании, материалах и технических характеристиках детали. На основе этих данных интеллектуальный ассистент сформирует рекомендации по оптимизации настройки оборудования.

Если проект окажется успешным, ИИ-помощник может стать массовой технологией, применимой не только для металлов, но и для других материалов. IT-эксперт университета «Синергия» Алексей Ермаков отметил, что, освоив основные принципы работы с нейросетями и 3D-печатью, перенести опыт на другие задачи будет гораздо проще.