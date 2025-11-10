В России
Опубликовано 10 ноября 2025, 11:15
1 мин.

ИИ поможет оценить экологические риски в Арктике

Алгоритмы анализируют спутниковые снимки и данные датчиков
Российские ученые начали применять технологии искусственного интеллекта (ИИ) для мониторинга экологической обстановки в Арктике. Как сообщил старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников, ИИ используется для анализа потенциальных угроз местной флоре и фауне.
Один из подходов основан на алгоритмах машинного зрения. Они в автоматическом режиме обрабатывают спутниковые и аэрофотоснимки акваторий Карского и Баренцева морей. Это позволяет оперативно выявлять зоны загрязнений и составлять актуальные карты экологических рисков.

Другое направление, известное как прогностическая экология, объединяет информацию с ледовых буев, автономных датчиков и орбитальных аппаратов. Искусственный интеллект строит модели, которые помогают отслеживать таяние льдов, прогнозировать разрушение берегов и оценивать последствия этих процессов для живых организмов.

В ближайшее время студенческая экспедиция «Команда Арктики» планирует задействовать ИИ для изучения проб и снимков с беспилотников в заповедных зонах Белого и Баренцева морей. Алгоритмы также будут применяться для идентификации источников загрязнения.