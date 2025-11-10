ИИ поможет оценить экологические риски в Арктике

Один из подходов основан на алгоритмах машинного зрения. Они в автоматическом режиме обрабатывают спутниковые и аэрофотоснимки акваторий Карского и Баренцева морей. Это позволяет оперативно выявлять зоны загрязнений и составлять актуальные карты экологических рисков.

Другое направление, известное как прогностическая экология, объединяет информацию с ледовых буев, автономных датчиков и орбитальных аппаратов. Искусственный интеллект строит модели, которые помогают отслеживать таяние льдов, прогнозировать разрушение берегов и оценивать последствия этих процессов для живых организмов.

В ближайшее время студенческая экспедиция «Команда Арктики» планирует задействовать ИИ для изучения проб и снимков с беспилотников в заповедных зонах Белого и Баренцева морей. Алгоритмы также будут применяться для идентификации источников загрязнения.