ИИ поможет решить проблему дефицита кадров

Опубликовано 04 ноября 2024, 17:471 мин.
ИИ поможет решить проблему дефицита кадровОрешкин о будущем технологий
На международном симпозиуме «Создавая будущее» замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин подчеркнул, что технологии искусственного интеллекта (ИИ) могут стать ключевым фактором в решении проблемы дефицита кадров в стране. По его словам, ИИ повысит производительность труда, что особенно важно в условиях демографических изменений.
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Орешкин отметил, что искусственный интеллект уже активно внедряется в различные сферы повседневной жизни, улучшая её качество. Несмотря на то что Россия отстает в доступности вычислительных мощностей по сравнению с некоторыми другими странами, в области математических алгоритмов она демонстрирует высокие достижения. Это создает возможности для реализации ИИ-технологий с меньшими затратами.
Он также добавил, что увеличение производительности труда с помощью технологий ИИ позволит стране развиваться быстрее, несмотря на существующие трудности.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева