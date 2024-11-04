ИИ поможет решить проблему дефицита кадров

Орешкин отметил, что искусственный интеллект уже активно внедряется в различные сферы повседневной жизни, улучшая её качество. Несмотря на то что Россия отстает в доступности вычислительных мощностей по сравнению с некоторыми другими странами, в области математических алгоритмов она демонстрирует высокие достижения. Это создает возможности для реализации ИИ-технологий с меньшими затратами.

Он также добавил, что увеличение производительности труда с помощью технологий ИИ позволит стране развиваться быстрее, несмотря на существующие трудности.