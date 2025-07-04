В России
Опубликовано 04 июля 2025, 22:26
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ИИ поможет российским аграриям повысить урожайность

Цифровые технологии изменят подход к сельскому хозяйству
Современные технологии искусственного интеллекта (ИИ) открывают новые перспективы для российского агропромышленного комплекса. По мнению экспертов, цифровые решения могут значительно повысить эффективность сельского хозяйства и обеспечить продовольственную безопасность страны.
ИИ поможет российским аграриям повысить урожайность

© Ferra.ru

Одним из ключевых направлений стало создание цифровых двойников почв. Эти виртуальные модели позволяют точно анализировать состояние земель, определять необходимые дозы удобрений и объективно оценивать кадастровую стоимость участков. Такие данные помогают фермерам принимать обоснованные решения, а государству — эффективнее управлять аграрным сектором.

Еще одной важной разработкой стали ML-модели для прогнозирования урожайности. Эти системы анализируют многолетние данные о различных факторах, влияющих на рост сельскохозяйственных культур. Искусственный интеллект способен учитывать сложные взаимосвязи и просчитывать различные сценарии развития, что невозможно сделать традиционными методами.

Особое внимание уделяется применению беспилотных летательных аппаратов. БПЛА с технологиями ИИ могут оперативно мониторить состояние посевов, проводить экологические исследования и различные измерения. Это позволяет своевременно выявлять проблемы и принимать меры для их устранения.