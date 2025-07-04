ИИ поможет российским аграриям повысить урожайность

Одним из ключевых направлений стало создание цифровых двойников почв. Эти виртуальные модели позволяют точно анализировать состояние земель, определять необходимые дозы удобрений и объективно оценивать кадастровую стоимость участков. Такие данные помогают фермерам принимать обоснованные решения, а государству — эффективнее управлять аграрным сектором.

Еще одной важной разработкой стали ML-модели для прогнозирования урожайности. Эти системы анализируют многолетние данные о различных факторах, влияющих на рост сельскохозяйственных культур. Искусственный интеллект способен учитывать сложные взаимосвязи и просчитывать различные сценарии развития, что невозможно сделать традиционными методами.

Особое внимание уделяется применению беспилотных летательных аппаратов. БПЛА с технологиями ИИ могут оперативно мониторить состояние посевов, проводить экологические исследования и различные измерения. Это позволяет своевременно выявлять проблемы и принимать меры для их устранения.