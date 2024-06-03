ИИ поможет российским ученым в изучении древних свитков без их открытия

Опубликовано 03 июня 2024, 21:00
1 мин.
ИИ поможет российским ученым в изучении древних свитков без их открытияДля его обучения использовались специальные данные
Российские ученые из компании Smart Engines и ФИЦ ИУ РАН создали систему на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая может извлекать содержимое хрупких свитков без необходимости их разворачивания.
© Ferra.ru
Новая разработка позволит изучать тексты старинных манускриптов, которые из-за своего возраста или повреждений нельзя трогать руками. Система основана на методе рентгеновской томографии и алгоритмах машинного зрения. Объект помещается в томограф, после чего создается его цифровая копия, с которой и работает искусственный интеллект.
Это первая полностью автоматическая система виртуального развертывания свитков, которая не требует вмешательства человека. Разработка Smart Engines была профинансирована компанией и создана на базе программного продукта Smart Tomo Engine.
Для обучения нейросети использовался специально созданный корпус данных, включающий шесть образцов свернутых разными способами документов.
Источник:Smart Engines
Автор:Ингела Воробьева