ИИ поможет российским ученым в изучении древних свитков без их открытия

Новая разработка позволит изучать тексты старинных манускриптов, которые из-за своего возраста или повреждений нельзя трогать руками. Система основана на методе рентгеновской томографии и алгоритмах машинного зрения. Объект помещается в томограф, после чего создается его цифровая копия, с которой и работает искусственный интеллект.