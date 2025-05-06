ИИ поможет россиянам найти своих двойников среди героев времен ВОВ

Проект реализует компания NtechLab — технологический партнер «Ростеха». Инициатива приурочена к 80-летию Победы и уже запущена в Москве и Волгограде. В ближайшее время к ним присоединится Курск.

Суть проекта заключается в установке специальных стел с экраном и встроенной камерой. Пользователь подходит к стеле, камера сканирует его лицо, и через несколько секунд система показывает наиболее похожую историческую фигуру из базы данных.

На экране отображается портрет найденного героя, уровень схожести и краткая биография. Всего в базе более двух тысяч личностей, среди которых участники войны, ученые, артисты, писатели, композиторы и политики.