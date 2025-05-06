ИИ поможет россиянам найти своих двойников среди героев времен ВОВ

Опубликовано 06 мая 2025, 15:451 мин.
ИИ поможет россиянам найти своих двойников среди героев времен ВОВПроект уже запущен в Москве, Волгограде и готовится к запуску в Курске
В России стартовал новый патриотический проект «Отражение героя», с помощью которого любой желающий сможет узнать, на кого из известных исторических личностей времен Великой Отечественной войны он похож.
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Проект реализует компания NtechLab — технологический партнер «Ростеха». Инициатива приурочена к 80-летию Победы и уже запущена в Москве и Волгограде. В ближайшее время к ним присоединится Курск.
Суть проекта заключается в установке специальных стел с экраном и встроенной камерой. Пользователь подходит к стеле, камера сканирует его лицо, и через несколько секунд система показывает наиболее похожую историческую фигуру из базы данных.
На экране отображается портрет найденного героя, уровень схожести и краткая биография. Всего в базе более двух тысяч личностей, среди которых участники войны, ученые, артисты, писатели, композиторы и политики.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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