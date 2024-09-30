ИИ поможет Ространснадзору выявлять нарушителей на дорогах

Опубликовано 30 сентября 2024, 20:231 мин.
ИИ поможет Ространснадзору выявлять нарушителей на дорогахИ будет определять автомобилей со скрытыми номерами
В Минтрансе РФ сообщили, что Ространснадзор запускает пилотный проект, направленный на улучшение выявления нарушителей среди автоперевозчиков. В рамках этого проекта будет использован искусственный интеллект для автоматического определения автомобилей со скрытыми государственными номерами.
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Технология, которая тестируется в Центральном, Приволжском, Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах, позволит фиксировать не только автомобили с «скрытыми» номерами, но и случаи перевозки с неоплаченными административными штрафами от Ространснадзора, ГАИ и таможенных органов. Искусственный интеллект также будет выявлять транспортные средства, которые отсутствуют в реестре лицензированных автобусов.
На первом этапе проекта специалисты определят технические требования к камерам и условия их размещения. Ожидается, что результаты тестирования могут привести к изменениям в законодательстве, чтобы повысить эффективность борьбы с нарушителями на дорогах.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева