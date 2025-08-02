ИИ поможет сократить аварии на линиях электропередачи

Предложенный подход анализирует ток утечки и напряжение на изоляторах и определяет вероятность аварии. Сначала алгоритм выявляет, находится ли поверхность в сухом или влажном состоянии, а затем с высокой точностью оценивает риск пробоя. Метод демонстрирует точность свыше 98%, а погрешность в прогнозах остаётся ниже 1,16%. Это существенно выше по эффективности, чем существующие способы, такие как визуальный осмотр или инфракрасное сканирование.

Для реализации использовалась библиотека LightAutoML — открытое программное решение, созданное в Сбере. Разработка может быть особенно полезной для энергетических компаний: она позволяет переходить от регламентных проверок к предиктивному ремонту, тем самым снижая затраты и повышая стабильность электроснабжения.

Метод подходит для разных типов изоляторов и условий эксплуатации.