ИИ поможет сократить сроки строительства в Липецкой области

Опубликовано 09 апреля 2026, 12:341 мин.
ИИ поможет сократить сроки строительства в Липецкой областиРегион планирует выполнить задачу к 2027 году
Липецкая область намерена сократить инвестиционно-строительный цикл до 1000 дней уже к 2027 году. Как сообщил губернатор Игорь Артамонов, добиться этого планируется за счет внедрения искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых технологий. Сейчас срок строительства в регионе составляет 1363 дня, что выше среднего показателя по России.
Для ускорения процессов власти области внедряют нейросетевые сервисы и корпоративную ИИ-культуру. В каждом министерстве назначены ответственные за искусственный интеллект, создан специальный совет и собственный центр разработки, который уже подготовил 50 решений. На базе одной из школ обучают специалистов работе с нейросетями, отметил Артамонов.
Искусственный интеллект помогает и в жилищно-коммунальном хозяйстве. Специальный бот анализирует сообщения в 3600 чатах, где находятся 100 тысяч жителей. Он предупреждает об авариях и ракетной опасности.