ИИ поможет трактористам Подмосковья в подаче документов через «Госуслуги»

Министр госуправления Надежда Куртяник отметила, что ИИ уже помогает следить за чистотой территории, выявлять очереди на остановках и контролировать состояние дорог. Теперь технология направлена на упрощение процесса подачи заявлений на получение удостоверений для управления самоходными машинами.

Новая функция автоматически распознает и анализирует прикрепленные к заявлению файлы, мгновенно проверяя их на корректность. Если документ соответствует требованиям, нейросеть отмечает его галочкой. В случае, если ИИ не распознает файл, заявитель может вручную отметить его для отправки на проверку сотрудником.

Эта услуга доступна на региональном портале в разделе «Личные документы», что значительно снижает вероятность ошибок при подаче заявлений и упрощает процесс получения удостоверений.