В России
Опубликовано 25 сентября 2024, 20:43
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ИИ поможет трактористам Подмосковья в подаче документов через «Госуслуги»

Нейросеть проверяет правильность файлов при оформлении удостоверений
В Подмосковье запущена новая услуга с использованием искусственного интеллекта на портале «Госуслуг» для трактористов и машинистов. Теперь нейросеть помогает проверять прикрепленные к заявлениям документы, сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
ИИ поможет трактористам Подмосковья в подаче документов через «Госуслуги»

© Ferra.ru

Министр госуправления Надежда Куртяник отметила, что ИИ уже помогает следить за чистотой территории, выявлять очереди на остановках и контролировать состояние дорог. Теперь технология направлена на упрощение процесса подачи заявлений на получение удостоверений для управления самоходными машинами.

Новая функция автоматически распознает и анализирует прикрепленные к заявлению файлы, мгновенно проверяя их на корректность. Если документ соответствует требованиям, нейросеть отмечает его галочкой. В случае, если ИИ не распознает файл, заявитель может вручную отметить его для отправки на проверку сотрудником.

Эта услуга доступна на региональном портале в разделе «Личные документы», что значительно снижает вероятность ошибок при подаче заявлений и упрощает процесс получения удостоверений.