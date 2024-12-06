ИИ поможет в обработке вопросов для прямой линии Путина

По его словам, технология GigaChat, разработанная специалистами Сбербанка, обеспечит быстрое и эффективное управление огромным количеством поступающих обращений. Это позволит детально проанализировать вопросы граждан и подготовить президента к обсуждению актуальных тем. Использование ИИ позволит не только определить основные темы, но и изучить возрастной состав аудитории и уточнить детали каждого вопроса.

Также Песков подчеркнул, что применение технологий ИИ — важный шаг для повышения качества взаимодействия между государством и обществом. Центр обработки данных организован в здании Общероссийского народного фронта, где специалисты ОНФ и Сбербанка в режиме реального времени работают с обращениями граждан.