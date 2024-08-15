ИИ поможет в поиске потерянных домашних животных в Подмосковье

Нейросеть будет анализировать фотографии потерянных и найденных питомцев, которые пользователи загружают в специальную базу данных. Для участия в проекте владельцам нужно будет заполнить анкету, приложить фотографию пропавшего животного и указать свои контактные данные. После этого нейросеть будет искать совпадения среди загруженных изображений и уведомлять хозяев через мессенджеры или электронную почту, отметили в пресс-службе компании.

Генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук сообщил, что проект направлен на помощь в социальной сфере и уже вызывает интерес в других регионах России. В будущем планируется расширение функционала системы для распознавания диких животных, таких как бурые медведи, и немедленного извещения о их появлении в населенных пунктах.

Система также будет вести базу данных потерявшихся и найденных питомцев, чьи владельцы еще не установлены.