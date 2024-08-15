В России
Опубликовано 15 августа 2024, 18:41
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ИИ поможет в поиске потерянных домашних животных в Подмосковье

В Московской области запустят пилотный проект
В Московской области начнется пилотный проект по поиску потерянных домашних животных с помощью нейросети. Компания-разработчик искусственного интеллекта NtechLab, технологический партнер Ростеха, анонсировала запуск тестовой версии своей технологии.
ИИ поможет в поиске потерянных домашних животных в Подмосковье
© Yerlin Matu

Нейросеть будет анализировать фотографии потерянных и найденных питомцев, которые пользователи загружают в специальную базу данных. Для участия в проекте владельцам нужно будет заполнить анкету, приложить фотографию пропавшего животного и указать свои контактные данные. После этого нейросеть будет искать совпадения среди загруженных изображений и уведомлять хозяев через мессенджеры или электронную почту, отметили в пресс-службе компании.

Генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук сообщил, что проект направлен на помощь в социальной сфере и уже вызывает интерес в других регионах России. В будущем планируется расширение функционала системы для распознавания диких животных, таких как бурые медведи, и немедленного извещения о их появлении в населенных пунктах.

Система также будет вести базу данных потерявшихся и найденных питомцев, чьи владельцы еще не установлены.