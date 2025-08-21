ИИ поможет в разработке вакцин в Курчатовском институте

Традиционные методы создания вакцин требуют многолетних экспериментов и значительных финансовых затрат. Применение ИИ позволяет рассчитывать структуру вакцин-кандидатов, сокращая время на предварительные исследования. Алгоритмы машинного обучения анализируют данные структурной биологии и прогнозируют эффективные конфигурации молекул.

Три вакцины против африканской чумы свиней уже прошли стадию расчетов. Завершаются расчёты для препарата против болезни Лайма. Все разработки будут проходить стандартные процедуры синтеза и клинических испытаний в соответствии с нормативными требованиями.

Институт также расширяет исследования в области неинфекционных заболеваний. С помощью ИИ планируется изучать болезнь Альцгеймера — искать биомаркеры для ранней диагностики и разрабатывать новые методы терапии. Дополнительные проекты включают борьбу с герпесом, цитомегаловирусом и вирусом Эпштейна-Барр.