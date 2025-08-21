В России
Опубликовано 21 августа 2025, 14:48
1 мин.

ИИ поможет в разработке вакцин в Курчатовском институте

Что ускорит создание препаратов
Курчатовский институт использует технологии искусственного интеллекта (ИИ) для разработки вакцин против опасных заболеваний. Среди текущих проектов — препараты для борьбы с лихорадкой денге, новыми штаммами коронавируса, болезнью Лайма и африканской чумой свиней.
Традиционные методы создания вакцин требуют многолетних экспериментов и значительных финансовых затрат. Применение ИИ позволяет рассчитывать структуру вакцин-кандидатов, сокращая время на предварительные исследования. Алгоритмы машинного обучения анализируют данные структурной биологии и прогнозируют эффективные конфигурации молекул.

Три вакцины против африканской чумы свиней уже прошли стадию расчетов. Завершаются расчёты для препарата против болезни Лайма. Все разработки будут проходить стандартные процедуры синтеза и клинических испытаний в соответствии с нормативными требованиями.

Институт также расширяет исследования в области неинфекционных заболеваний. С помощью ИИ планируется изучать болезнь Альцгеймера — искать биомаркеры для ранней диагностики и разрабатывать новые методы терапии. Дополнительные проекты включают борьбу с герпесом, цитомегаловирусом и вирусом Эпштейна-Барр.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
