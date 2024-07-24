ИИ поможет врачам Чукотки обследовать пациентов в тундре

Опубликовано 24 июля 2024, 17:15
1 мин.
ИИ поможет врачам Чукотки обследовать пациентов в тундреС осени 2024 года
С осени 2024 года на Чукотке начнут применять мобильные медицинские комплексы с искусственным интеллектом (ИИ) для обследования пациентов в труднодоступных районах округа, таких как тундра. В настоящее время оборудование проходит технологические испытания, сообщил врио заместителя губернатора Чукотского АО Павел Фадеев.
Большинство районов Чукотки труднодоступны, что усложняет медицинское обслуживание. Для решения этой проблемы сформированы мобильные медицинские бригады, вылетающие в отдаленные села для проведения осмотров. В округ доставлены два новых мобильных комплекса с ИИ, предназначенные для фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, отметил Фадеев.
Медицинские комплексы создают связь между медицинскими учреждениями и удаленными населенными пунктами, позволяя проводить обследования и консультации на месте. Оборудование может передавать данные через интернет или накапливать информацию для последующей выгрузки. Эти комплексы также обеспечивают возможность получения удалённых консультаций врачей, пишет ТАСС.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева