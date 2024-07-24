ИИ поможет врачам Чукотки обследовать пациентов в тундре

Большинство районов Чукотки труднодоступны, что усложняет медицинское обслуживание. Для решения этой проблемы сформированы мобильные медицинские бригады, вылетающие в отдаленные села для проведения осмотров. В округ доставлены два новых мобильных комплекса с ИИ, предназначенные для фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, отметил Фадеев.

Медицинские комплексы создают связь между медицинскими учреждениями и удаленными населенными пунктами, позволяя проводить обследования и консультации на месте. Оборудование может передавать данные через интернет или накапливать информацию для последующей выгрузки. Эти комплексы также обеспечивают возможность получения удалённых консультаций врачей, пишет ТАСС.