В России
Опубликовано 24 июля 2024, 17:15
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ИИ поможет врачам Чукотки обследовать пациентов в тундре

С осени 2024 года
С осени 2024 года на Чукотке начнут применять мобильные медицинские комплексы с искусственным интеллектом (ИИ) для обследования пациентов в труднодоступных районах округа, таких как тундра. В настоящее время оборудование проходит технологические испытания, сообщил врио заместителя губернатора Чукотского АО Павел Фадеев.
ИИ поможет врачам Чукотки обследовать пациентов в тундре
© Markus Frieauff

Большинство районов Чукотки труднодоступны, что усложняет медицинское обслуживание. Для решения этой проблемы сформированы мобильные медицинские бригады, вылетающие в отдаленные села для проведения осмотров. В округ доставлены два новых мобильных комплекса с ИИ, предназначенные для фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, отметил Фадеев.

Медицинские комплексы создают связь между медицинскими учреждениями и удаленными населенными пунктами, позволяя проводить обследования и консультации на месте. Оборудование может передавать данные через интернет или накапливать информацию для последующей выгрузки. Эти комплексы также обеспечивают возможность получения удалённых консультаций врачей, пишет ТАСС.