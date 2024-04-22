ИИ принес владельцам «Пятёрочки» миллиардные доходы

Преимущества использования ИИ ощущаются на всех этапах бизнес-процессов, начиная от закупок и логистики, заканчивая маркетингом и управлением магазинами. Новые технологии позволяют прогнозировать спрос, оптимизировать ассортимент и расходы на логистику, а также эффективно управлять персоналом и контролировать наличие товаров на полках, отметил Мироненков.

Один из примеров успешного внедрения ИИ — новая система планирования товарных запасов, которая помогла сократить списания продуктов и увеличить выручку сети. Важную роль играют также data-driven решения, основанные на аналитической информации, которые способствуют устойчивому развитию бизнеса.

X5 Tech активно развивает платформу X5 Gen AI для применения генеративных нейросетей в различных бизнес-процессах, от виртуальных помощников до анализа данных и генерации должностных инструкций. Эти инновации уже находят применение в реальных кейсах, что открывает новые перспективы для развития и оптимизации работы торговых сетей X5 Group.