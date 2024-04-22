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Опубликовано 22 апреля 2024, 12:46
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ИИ принес владельцам «Пятёрочки» миллиардные доходы

А в этом году еще несколько миллиардов
Технологии на базе искусственного интеллекта (ИИ) продолжают приносить X5 Group ощутимые финансовые выгоды. Управляющий директор X5 Tech, компании, являющейся цифровым партнером сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», Антон Мироненков рассказал, что в 2023 году применение ИИ принесло около 5 миллиардов рублей дохода, а в текущем году ожидаются еще несколько миллиардов.
ИИ принес владельцам «Пятёрочки» миллиардные доходы

© Ferra.ru

Преимущества использования ИИ ощущаются на всех этапах бизнес-процессов, начиная от закупок и логистики, заканчивая маркетингом и управлением магазинами. Новые технологии позволяют прогнозировать спрос, оптимизировать ассортимент и расходы на логистику, а также эффективно управлять персоналом и контролировать наличие товаров на полках, отметил Мироненков.

Один из примеров успешного внедрения ИИ — новая система планирования товарных запасов, которая помогла сократить списания продуктов и увеличить выручку сети. Важную роль играют также data-driven решения, основанные на аналитической информации, которые способствуют устойчивому развитию бизнеса.

X5 Tech активно развивает платформу X5 Gen AI для применения генеративных нейросетей в различных бизнес-процессах, от виртуальных помощников до анализа данных и генерации должностных инструкций. Эти инновации уже находят применение в реальных кейсах, что открывает новые перспективы для развития и оптимизации работы торговых сетей X5 Group.