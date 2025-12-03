ИИ принесет экономике России €110 млрд к 2030 году

Мероприятие прошло в штаб-квартире Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Лихачев отметил, что «Росатом» формирует полный технологический цикл.

Этот цикл включает в себя все этапы: от генерации энергии до создания вычислительной инфраструктуры, разработки алгоритмов и получения конкретных практических результатов. По словам главы госкорпорации, реализация этого подхода будет способствовать достижению стратегической задачи по росту экономики за счет искусственного интеллекта.

Ранее директора по цифровым технологиям госкорпорации «Росатом» Евгения Абакумов рассказал, что компания применяет технологии искусственного интеллекта для повышения эффективности своей деятельности.