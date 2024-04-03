ИИ Сбера для учителей переведёт лекции в текст и оценит понятность урока для учеников

«Ассистент преподавателя» поможет педагогам проводить саморефлексию, оценивать эффективность своих методик преподавания и улучшать качество образовательного процесса. На его основе разработана специальная модель, способная анализировать различные характеристики урока, такие как распределение времени, использование разных методик и скорость речи преподавателя.

Этот инструмент позволит учителям более глубоко понимать процесс обучения и развивать свои методики на основе объективных данных. Кроме того, сервис будет использоваться в программах обучения и профессионального развития преподавателей, а также поможет выявлять сильные и слабые стороны их работы.