Опубликовано 03 апреля 2024, 21:09
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ИИ Сбера для учителей переведёт лекции в текст и оценит понятность урока для учеников«Ассистент преподавателя»
На Московском международном Салоне образования Сбер представил новый сервис под названием «Ассистент преподавателя». Этот сервис использует искусственный интеллект для автоматического перевода аудиозаписей уроков в текст и анализа их содержания.
© Ferra.ru
«Ассистент преподавателя» поможет педагогам проводить саморефлексию, оценивать эффективность своих методик преподавания и улучшать качество образовательного процесса. На его основе разработана специальная модель, способная анализировать различные характеристики урока, такие как распределение времени, использование разных методик и скорость речи преподавателя.
Этот инструмент позволит учителям более глубоко понимать процесс обучения и развивать свои методики на основе объективных данных. Кроме того, сервис будет использоваться в программах обучения и профессионального развития преподавателей, а также поможет выявлять сильные и слабые стороны их работы.
Источник:Сбер
Автор:Ингела Воробьева
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