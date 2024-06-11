ИИ Сбера опросил преподавателей вузов о трендах высшего образования

С помощью SaluteBot Voice было проведено более 530 интервью, собрав свыше 113 тысяч слов данных. Этот объем в 15−20 раз превышает данные, собранные традиционными методами опросов.

Проректор по исследованиям и инновациям «СберУниверситета» Алексей Суханов отметил, что исследование позволило в короткие сроки получить качественные данные, что традиционными методами заняло бы гораздо больше времени. Анализ включал 10 этапов, включая четыре фазы валидации, и выделил 150 факторов, отражающих текущее состояние и будущее высшего образования.

Результаты исследования будут опубликованы в конце июня 2024 года на сайте «СберУниверситета». Также университет планирует поделиться опытом использования ИИ в исследованиях с преподавателями вузов на Летней цифровой школе.