ИИ Сбера выявил главные финансовые ошибки россиян

По данным банка, клиенты в среднем теряют около 1000 рублей ежемесячно на забытых подписках. Виртуальный помощник Салют может быстро показать, к каким сервисам привязаны карты, и помочь отписаться от ненужных.

Более 60% покупок на маркетплейсах совершаются импульсивно, без связи с финансовыми целями. У таких пользователей уровень накоплений в среднем на 30% ниже, чем у тех, кто планирует расходы.

Около 40% клиентов с регулярными доходами не создают финансовых целей и не используют накопительные счета. Это приводит к хаотичному перемещению средств между счетами и отсутствию «подушки безопасности».

Сервисы персонального финансового менеджмента с ИИ уже используют более 10 миллионов клиентов Сбера. 15% из них ежемесячно выполняют хотя бы одну рекомендацию системы — переводят средства на более выгодные вклады или оптимизируют расходы.

Как отметили в банке, ИИ не принимает решения за человека, но помогает увидеть полную финансовую картину и сделать осознанный выбор.