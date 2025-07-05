В России
Опубликовано 05 июля 2025, 23:51
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ИИ Сбера выявил главные финансовые ошибки россиян

Сервис показал, куда утекают деньги пользователей
Анализ данных с помощью искусственного интеллекта в приложении СберБанк Онлайн помог определить типичные проблемы в управлении личными финансами. Среди основных — неиспользуемые платные подписки, спонтанные покупки и отсутствие сбережений даже при стабильных доходах.
ИИ Сбера выявил главные финансовые ошибки россиян

© Ferra.ru

По данным банка, клиенты в среднем теряют около 1000 рублей ежемесячно на забытых подписках. Виртуальный помощник Салют может быстро показать, к каким сервисам привязаны карты, и помочь отписаться от ненужных.

Более 60% покупок на маркетплейсах совершаются импульсивно, без связи с финансовыми целями. У таких пользователей уровень накоплений в среднем на 30% ниже, чем у тех, кто планирует расходы.

Около 40% клиентов с регулярными доходами не создают финансовых целей и не используют накопительные счета. Это приводит к хаотичному перемещению средств между счетами и отсутствию «подушки безопасности».

Сервисы персонального финансового менеджмента с ИИ уже используют более 10 миллионов клиентов Сбера. 15% из них ежемесячно выполняют хотя бы одну рекомендацию системы — переводят средства на более выгодные вклады или оптимизируют расходы.

Как отметили в банке, ИИ не принимает решения за человека, но помогает увидеть полную финансовую картину и сделать осознанный выбор.

Источник:Сбер
Автор:Ингела Воробьева
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