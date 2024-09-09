ИИ-сервис для диагностики смещения позвонков запущен в Москве

Заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что данный ИИ-сервис ускоряет процесс подготовки заключений и минимизирует вероятность пропуска смещений. В Москве уже доступно более 50 ИИ-сервисов, которые помогают в выявлении 38 различных заболеваний. С начала работы с ИИ было обработано более 12 миллионов медицинских исследований, включая маммограммы, КТ, МРТ и рентгеновские снимки.

Главный рентгенолог Москвы Юрий Васильев отметил, что после тестирования сервисов проводится тщательный мониторинг их работы и точности алгоритмов. Эта информация помогает разработчикам улучшать модели и обеспечивать надежность работы ИИ-сервисов. В текущий момент уже обработано более 12 миллионов исследований.