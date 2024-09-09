ИИ-сервис для диагностики смещения позвонков запущен в Москве

Опубликовано 09 сентября 2024, 10:381 мин.
ИИ-сервис для диагностики смещения позвонков запущен в МосквеОн улучшит диагностику и лечение болей в спине
В Москве запущен новый сервис на основе искусственного интеллекта (ИИ), который автоматически определяет смещение тел позвонков на рентгенограммах. Это поможет врачам точнее диагностировать причины болей в спине и пояснице, улучшая качество жизни пациентов.
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Заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что данный ИИ-сервис ускоряет процесс подготовки заключений и минимизирует вероятность пропуска смещений. В Москве уже доступно более 50 ИИ-сервисов, которые помогают в выявлении 38 различных заболеваний. С начала работы с ИИ было обработано более 12 миллионов медицинских исследований, включая маммограммы, КТ, МРТ и рентгеновские снимки.
Главный рентгенолог Москвы Юрий Васильев отметил, что после тестирования сервисов проводится тщательный мониторинг их работы и точности алгоритмов. Эта информация помогает разработчикам улучшать модели и обеспечивать надежность работы ИИ-сервисов. В текущий момент уже обработано более 12 миллионов исследований.