ИИ-сервис для планирования операций на печени появится в России

Как пояснил один из авторов проекта Эдуард Загайный, система не только строит точную 3D-модель органа с учетом всех важных структур — сосудов, сегментов и новообразований, но и позволяет проводить виртуальные операции. Это помогает хирургам заранее оценить особенности конкретного случая и выбрать оптимальную тактику вмешательства, что снижает риски осложнений.

Особенностью сервиса станет его универсальность и адаптивность. В отличие от существующих аналогов, он сможет работать с данными из региональных медучреждений. По планам, прототип сервиса будет готов к концу 2025 года.