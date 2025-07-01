ИИ-сервис для планирования операций на печени появится в России

Опубликовано 01 июля 2025, 20:561 мин.
ИИ-сервис для планирования операций на печени появится в России3D-модели органа помогут снизить риски хирургического вмешательства
В Первом МГМУ имени И. М. Сеченова ведутся работы по созданию специализированного сервиса на основе искусственного интеллекта (ИИ), предназначенного для хирургов. Разработка позволит создавать трехмерные модели печени пациента на основе компьютерной томографии, что значительно упростит подготовку к операциям.
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Как пояснил один из авторов проекта Эдуард Загайный, система не только строит точную 3D-модель органа с учетом всех важных структур — сосудов, сегментов и новообразований, но и позволяет проводить виртуальные операции. Это помогает хирургам заранее оценить особенности конкретного случая и выбрать оптимальную тактику вмешательства, что снижает риски осложнений.
Особенностью сервиса станет его универсальность и адаптивность. В отличие от существующих аналогов, он сможет работать с данными из региональных медучреждений. По планам, прототип сервиса будет готов к концу 2025 года.