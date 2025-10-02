ИИ-сервис упростит поставщикам участие в госзакупках Москвы

ИИ-сервис обрабатывает загруженные договоры и выделяет основные условия: предмет закупки, стоимость, требования к поставщикам, сроки исполнения и порядок расчетов. Это позволяет предпринимателям экономить время на изучении документов и оперативно принимать решения об участии в аукционах.

Ежедневно на портале публикуется около 800 котировочных сессий — мини-аукционов, где поставщики последовательно снижают цену контракта. Такие закупки используются для приобретения товаров и услуг стоимостью до 5 миллионов рублей.

Как пояснили в Департаменте информационных технологий Москвы, система особенно полезна новым участникам, которым сложно быстро разобраться в объемной документации. Сервис автоматически генерирует краткое содержание в течение часа после публикации закупки.