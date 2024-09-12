ИИ-система поможет врачам Ставрополья в постановке диагноза

По словам министра здравоохранения края Юрия Литвинова, искусственный интеллект служит в качестве советчика, а не замены врачу. Программа предназначена для помощи медицинским специалистам в сложных случаях, предоставляя дополнительные рекомендации.

Внедрение программы стало частью регионального проекта по созданию единого цифрового контура в здравоохранении. Также были доработаны функции для обмена электронными документами с федеральными учреждениями и внедрена возможность электронной записи на прием к врачам.

В дальнейшем планируется интеграция системы с государственной информационной системой ОМС для упрощения процесса оплаты медицинских услуг.