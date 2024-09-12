ИИ-система поможет врачам Ставрополья в постановке диагноза

Опубликовано 12 сентября 2024, 15:421 мин.
ИИ-система поможет врачам Ставрополья в постановке диагнозаНа основе анамнеза
В медучреждениях Ставрополья внедрили новую программу на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая помогает врачам формировать вероятные диагнозы пациентов. Как сообщает пресс-служба Минздрава региона, ИИ-система «топ-3» обеспечивает формирование трех наиболее вероятных диагнозов на основе текстового анамнеза.
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По словам министра здравоохранения края Юрия Литвинова, искусственный интеллект служит в качестве советчика, а не замены врачу. Программа предназначена для помощи медицинским специалистам в сложных случаях, предоставляя дополнительные рекомендации.
Внедрение программы стало частью регионального проекта по созданию единого цифрового контура в здравоохранении. Также были доработаны функции для обмена электронными документами с федеральными учреждениями и внедрена возможность электронной записи на прием к врачам.
В дальнейшем планируется интеграция системы с государственной информационной системой ОМС для упрощения процесса оплаты медицинских услуг.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева