ИИ-система Сбера поможет восстановить миллионы гектаров истощенных земель

Искусственный интеллект анализирует спутниковые снимки и данные радиолокации с детализацией до 10×10 метров, а также результаты полевых испытаний. Для каждого участка модель создаёт цифровой паспорт с более чем 60 характеристиками.

Точность текущего мониторинга превышает 95 процентов, а прогноз на три года вперёд достигает 80 процентов. В дальнейшем система сможет не только прогнозировать изменения, но и давать рекомендации по восстановлению почв. Интерес к проекту уже проявили 30 регионов России.