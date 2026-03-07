ИИ-система Сбера поможет восстановить миллионы гектаров истощенных земель

Опубликовано 07 марта 2026, 11:121 мин.
ИИ-система Сбера поможет восстановить миллионы гектаров истощенных земельРазработка получила премию «Агроинвестор года — 2025»
Сбер создал систему на базе искусственного интеллекта (ИИ) для восстановления почв, которая уже получила национальную премию «Агроинвестор года — 2025» в номинации «Социально-ответственная инициатива». Технология призвана помочь вернуть в оборот земли, теряющие плодородие. В России около 120 миллионов гектаров подвержены опустыниванию, особенно остро проблема стоит в Калмыкии, где стартовал пилотный проект.
Искусственный интеллект анализирует спутниковые снимки и данные радиолокации с детализацией до 10×10 метров, а также результаты полевых испытаний. Для каждого участка модель создаёт цифровой паспорт с более чем 60 характеристиками.
Точность текущего мониторинга превышает 95 процентов, а прогноз на три года вперёд достигает 80 процентов. В дальнейшем система сможет не только прогнозировать изменения, но и давать рекомендации по восстановлению почв. Интерес к проекту уже проявили 30 регионов России.