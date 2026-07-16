ИИ-систему для контроля посещаемости в вузах разработали в России

Опубликовано 16 июля 2026, 23:311 мин.
ИИ-систему для контроля посещаемости в вузах разработали в РоссииТехнология анализирует видео с камер
Компания NtechLab разработала систему видеоаналитики на основе искусственного интеллекта (ИИ) для университетов. Решение позволяет анализировать посещаемость занятий и использовать распознавание лиц на входе в учебные заведения, пишет ТАСС.
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В пресс-службе компании рассказали, что система обрабатывает видеопотоки с камер в аудиториях и определяет количество студентов на лекциях и семинарах. На основе данных формируется статистика посещаемости отдельных занятий. Сейчас технология проходит внедрение в аудитории одного из крупных российских вузов.
Также ИИ может проверять посетителей при входе и работать со списками разыскиваемых лиц. При обнаружении человека из такого списка система передает сигнал сотрудникам охраны.
Кроме контроля посещаемости, разработчики считают, что технология может помочь университетам оценивать востребованность учебных дисциплин и корректировать образовательные программы.
Компания NtechLab является технологическим партнером госкорпорации Ростех.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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