ИИ-систему для контроля посещаемости в вузах разработали в России

В пресс-службе компании рассказали, что система обрабатывает видеопотоки с камер в аудиториях и определяет количество студентов на лекциях и семинарах. На основе данных формируется статистика посещаемости отдельных занятий. Сейчас технология проходит внедрение в аудитории одного из крупных российских вузов.

Также ИИ может проверять посетителей при входе и работать со списками разыскиваемых лиц. При обнаружении человека из такого списка система передает сигнал сотрудникам охраны.

Кроме контроля посещаемости, разработчики считают, что технология может помочь университетам оценивать востребованность учебных дисциплин и корректировать образовательные программы.

Компания NtechLab является технологическим партнером госкорпорации Ростех.