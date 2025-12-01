ИИ-систему для прогноза износа техники создали российские ученые

Система позволяет проводить точный анализ технического состояния металлических конструкций, подверженных сложным нагрузкам и вибрациям. Это делается без натурных испытаний на основе специальной электронной модели транспорта, в которой тестируются узлы и агрегаты.

Как пояснили разработчики, новая методика призвана устранить ошибки эмпирического подхода, основанного только на экспериментальных данных. Она даёт возможность предсказывать накопление повреждений и появление трещин, что помогает заранее предотвращать аварии.