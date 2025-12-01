ИИ-систему для прогноза износа техники создали российские ученые

Опубликовано 01 декабря 2025, 23:341 мин.
ИИ-систему для прогноза износа техники создали российские ученыеНовый метод анализирует долговечность деталей без реальных испытаний
Специалисты Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали метод прогнозирования ресурса деталей авиационной и автомобильной техники. Подход объединяет технологии искусственного интеллекта (ИИ) и теорию долговечности, созданную советской научной школой.
© Ferra.ru
Система позволяет проводить точный анализ технического состояния металлических конструкций, подверженных сложным нагрузкам и вибрациям. Это делается без натурных испытаний на основе специальной электронной модели транспорта, в которой тестируются узлы и агрегаты.
Как пояснили разработчики, новая методика призвана устранить ошибки эмпирического подхода, основанного только на экспериментальных данных. Она даёт возможность предсказывать накопление повреждений и появление трещин, что помогает заранее предотвращать аварии.