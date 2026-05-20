ИИ-систему Шереметьево внедрят в другие аэропорты России

Система основана на искусственном интеллекте и цифровом прогнозировании. По словам заместителя генерального директора по информационным технологиям аэропорта Дмитрия Ильина аэропорта, она уже используется в Шереметьево, а также частично внедрена в Пулково и Сочи. Экономический эффект от ее работы оценивается более чем в 1 млрд рублей в год за счет оптимизации процессов и управления ресурсами.

Технология позволяет прогнозировать пассажиропоток на срок до шести месяцев с точностью свыше 95% и учитывать данные вплоть до отдельных рейсов и багажа. На основе этих расчетов распределяются ресурсы: стойки регистрации, зоны досмотра, персонал и техника, что помогает снижать нагрузку и избегать задержек при высокой неравномерности пассажирских потоков, отметил Ильин.