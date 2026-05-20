Опубликовано 20 мая 2026, 19:24
ИИ-систему Шереметьево внедрят в другие аэропорты России

Технология помогает экономить более 1 млрд рублей
Аэропорт Шереметьево планирует расширить использование своей цифровой системы управления аэропортовыми процессами на другие воздушные гавани. Речь идет о внедрении технологии в московских аэропортах Аэропорт Внуково и Аэропорт Домодедово, а также в региональной сети холдинга Новапорт, пишет ТАСС.
Система основана на искусственном интеллекте и цифровом прогнозировании. По словам заместителя генерального директора по информационным технологиям аэропорта Дмитрия Ильина аэропорта, она уже используется в Шереметьево, а также частично внедрена в Пулково и Сочи. Экономический эффект от ее работы оценивается более чем в 1 млрд рублей в год за счет оптимизации процессов и управления ресурсами.

Технология позволяет прогнозировать пассажиропоток на срок до шести месяцев с точностью свыше 95% и учитывать данные вплоть до отдельных рейсов и багажа. На основе этих расчетов распределяются ресурсы: стойки регистрации, зоны досмотра, персонал и техника, что помогает снижать нагрузку и избегать задержек при высокой неравномерности пассажирских потоков, отметил Ильин.