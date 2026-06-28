ИИ снизил нагрузку на врачей в России, рассказал эксперт

Опубликовано 28 июня 2026, 18:191 мин.
ИИ снизил нагрузку на врачей в России, рассказал экспертТехнологии ускоряют работу
Искусственный интеллект (ИИ) уже используется в российских медучреждениях и помогает заметно снизить административную нагрузку на врачей. По данным заведующего сектором телемедицинских технологий городской поликлиники № 8 Тюмени Дмитрия Петриченко, этот показатель может достигать 30%, пишет ТАСС.
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Основной эффект достигается за счет автоматизации рутинных процессов. ИИ-системы берут на себя сбор анамнеза, подготовку медицинских документов и обработку результатов обследований. Это позволяет врачам тратить меньше времени на бумажную работу и больше внимания уделять пациентам.
Отдельно отмечается скорость работы алгоритмов. Документы, которые раньше требовали нескольких часов обработки, теперь анализируются за секунды. Также технологии помогают собирать и структурировать данные из электронных медкарт, что делает клиническую картину более полной и упрощает принятие решений о лечении и профилактике для каждого пациента, отметил Петриченко.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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