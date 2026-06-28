ИИ снизил нагрузку на врачей в России, рассказал эксперт

Основной эффект достигается за счет автоматизации рутинных процессов. ИИ-системы берут на себя сбор анамнеза, подготовку медицинских документов и обработку результатов обследований. Это позволяет врачам тратить меньше времени на бумажную работу и больше внимания уделять пациентам.

Отдельно отмечается скорость работы алгоритмов. Документы, которые раньше требовали нескольких часов обработки, теперь анализируются за секунды. Также технологии помогают собирать и структурировать данные из электронных медкарт, что делает клиническую картину более полной и упрощает принятие решений о лечении и профилактике для каждого пациента, отметил Петриченко.