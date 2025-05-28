ИИ спрогнозировал, как будут выглядеть абитуриенты техвуза в 2036 году

По прогнозу, поступать в вузы будут дети, рожденные в 2018—2020 годах. Всего за этот период в России появилось около 4,5 миллионов малышей, из которых примерно половина выберет высшее образование. Среди них около 2,5 миллионов потенциальных студентов, значительная часть — будущие инженеры и специалисты в IT-сфере.

За последние годы интерес к техническим и цифровым специальностям значительно вырос. Особенно востребованы направления, связанные с искусственным интеллектом, кибербезопасностью и анализом данных. Этот тренд сохранится и усилится к 2036 году.

Уровень подготовки абитуриентов также улучшится. Если сейчас средние баллы ЕГЭ по математике и физике находятся около 60, то через 15 лет они вырастут до примерно 68 и 66 баллов соответственно. Отмечается рост знаний и по биологии и информатике, чему способствуют онлайн-курсы и участие школьников в олимпиадах и конкурсах.

Еще одним важным изменением станет баланс между полами на технических специальностях. Сегодня женщины составляют лишь около 15−20% студентов инженерных направлений. К 2036 году их доля увеличится до 30% и выше, а в IT-сфере почти сравняется с мужским составом — до 45−50%. В биомедицинских дисциплинах женщины по-прежнему будут преобладать, занимая примерно 70% от числа обучающихся.