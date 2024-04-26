ИИ станет базовой медицинской технологией в Москве

Опубликовано 26 апреля 2024, 17:06
1 мин.
ИИ станет базовой медицинской технологией в МосквеСообщил мэр столицы
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил о планах сделать искусственный интеллект (ИИ) базовой технологией в медицине столицы. По его словам, ИИ уже успешно помогает врачам устанавливать диагнозы и выбирать необходимые исследования, и теперь задача — расширить его использование.
© Ferra.ru
Современные цифровые технологии, в частности искусственный интеллект, доказали свою эффективность в медицине. Благодаря ним, точность диагностики превышает 95%, а патологии часто выявляются на ранней стадии.
Планируется также внедрить телемедицину, чтобы решать рутинные проблемы здоровья онлайн. Врачи получат «цифровых помощников», которые будут подсказывать оптимальную тактику лечения, а также анализировать медицинские карты пациентов и выявлять риски заболеваний.
В результате улучшится качество лечения, и московские врачи смогут больше времени уделять непосредственно работе с пациентами.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева