ИИ станет базовой медицинской технологией в Москве

Современные цифровые технологии, в частности искусственный интеллект, доказали свою эффективность в медицине. Благодаря ним, точность диагностики превышает 95%, а патологии часто выявляются на ранней стадии.

Планируется также внедрить телемедицину, чтобы решать рутинные проблемы здоровья онлайн. Врачи получат «цифровых помощников», которые будут подсказывать оптимальную тактику лечения, а также анализировать медицинские карты пациентов и выявлять риски заболеваний.

В результате улучшится качество лечения, и московские врачи смогут больше времени уделять непосредственно работе с пациентами.