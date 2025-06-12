ИИ станет обязательным помощником для российских врачей

По его словам, ИИ уже показывает высокую точность в анализе компьютерной томографии легких и маммографий — его показатели на 5−10 процентов выше, чем у среднего специалиста. В Москве был проведен эксперимент по внедрению ИИ в крупной городской системе здравоохранения, который подтвердил лидерство России в этой области.

Кузнецов отметил, что подобные процессы идут и в других странах: Китай введет обязательную проверку алгоритмом с 2026 года, Европа — к 2027-му, а США — примерно к 2028−2029 годам.

Эксперт также подчеркнул, что российским вузам стоит включить в учебные программы модули по работе с ИИ, чтобы будущие врачи умели не только ставить диагноз, но и контролировать качество цифровых алгоритмов и обеспечивать защиту данных пациентов.

В начальной стадии внедрения ответственность за диагноз будет совместной — врач сохранит право подписи, а в электронной карте пациента появится отметка о проверке с помощью ИИ.