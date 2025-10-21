ИИ-тренажер Сбера «Тренируй спокойствие» победил на международной премии

Тренажер использует компьютерное зрение и анализ эмоциональных реакций для помощи молодым специалистам. Система отслеживает мимику и поведенческие паттерны пользователей, выявляя признаки волнения и давая персонализированные рекомендации.

Проект создавался при участии нейропсихологов, бихевиористов и рекрутеров. В основе разработки лежат результаты 50 глубинных интервью, что обеспечивает практическую направленность тренажера.

После прохождения виртуального собеседования пользователи получают возможность сразу перейти к поиску реальных вакансий и стажировок в компании. Сервис интегрирован в экосистему молодежных предложений Сбера.