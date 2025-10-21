ИИ-тренажер Сбера «Тренируй спокойствие» победил на международной премии

Опубликовано 21 октября 2025, 22:281 мин.
ИИ-тренажер Сбера «Тренируй спокойствие» победил на международной премииСистема помогает студентам готовиться к собеседованиям
ИИ-тренажер Сбера «Тренируй спокойствие» для подготовки к собеседованиям стал лауреатом премии Recruitment Marketing Awards в Лондоне. Проект одержал победу в категории технологических инноваций, обойдя международных конкурентов.
© Ferra.ru
Тренажер использует компьютерное зрение и анализ эмоциональных реакций для помощи молодым специалистам. Система отслеживает мимику и поведенческие паттерны пользователей, выявляя признаки волнения и давая персонализированные рекомендации.
Проект создавался при участии нейропсихологов, бихевиористов и рекрутеров. В основе разработки лежат результаты 50 глубинных интервью, что обеспечивает практическую направленность тренажера.
После прохождения виртуального собеседования пользователи получают возможность сразу перейти к поиску реальных вакансий и стажировок в компании. Сервис интегрирован в экосистему молодежных предложений Сбера.