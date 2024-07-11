ИИ улучшил консультации в Московском общегородском контакт-центре

Искусственный интеллект имитирует звонок человека и проверяет оперативность ответов специалистов по заранее заданным сценариям. Проект стартовал на медицинской горячей линии и быстро расширился на горячую линию Правительства Москвы и технической поддержки портала mos.ru.

Гендиректор общегородского контакт-центра Андрей Савицкий отметил, что технология позволяет оперативно оценивать качество работы операторов, включая их понимание новых тем и правильность передачи информации. При выявлении несоответствий специалистам предоставляется дополнительное обучение.

Искусственный интеллект также помогает улучшать базу знаний и оптимизировать процессы поиска информации для операторов, повышая общую доступность и точность предоставляемой помощи горожанам.